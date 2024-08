Am Samstagvormittag, 17. August, ereignete sich in Sölk (Bezirk Liezen) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Gegen 10 Uhr fuhr ein 49-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der L 704 aus Richtung Osten kommend und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in die L 712 einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Motorradlenker aus Salzburg, der auf der L 712 unterwegs war und auf die L 704 abbiegen wollte.

Der 55-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Klinikum Schwarzach gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Stein an der Enns stand mit 14 Kräften im Einsatz.