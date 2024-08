Eine kuriose Flucht vor einer Verkehrskontrolle ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 17. August, in Knittelfeld. Ein 19-jähriger Murtaler soll das Quad einer Bekannten unbefugterweise in Betrieb genommen und damit gegen 1 Uhr früh ohne Lenkberechtigung mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Polizei forderte ihn zum Anhalten auf, jedoch habe sich der Lenker laut Exekutive „der allgemeinen Verkehrsanhaltung entzogen“ und flüchtete. Daraufhin kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und touchierte eine Gartenmauer. Der Lenker sowie sein 19-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Der 19-jährige Beifahrer wurde vom Quad geschleudert und schwer verletzt ins LKH Judenburg gebracht. Der Quad-Lenker setzte seine Fahrt zunächst fort und kollidierte daraufhin mit einem Parkautomaten. In weiterer Folge flüchtete der Murtaler zu Fuß. Als er schließlich angehalten wurde, stellte sich heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besaß und eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Da er verletzt war, wurde auch er ins LKH Judenburg gebracht.