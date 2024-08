Rettungseinsatz in der Nacht auf Samstag auf der Drautalstraße in Steinfeld. Es war gegen 2.30 Uhr, als eine 27-jährige Kroatin mit ihrem Pkw in Richtung Kleblach/Lind unterwegs war. Wie sie später aussagen sollte, war sie aufgrund von Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen touchierte die dort beginnende Leitschiene, hob in der Folge ab, überschlug sich zweimal und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ein auf dem Rücksitz befindlicher und nicht angegurteter Mann, ebenfalls kroatischer Staatsangehöriger, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 39-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Die Beifahrerin, ebenfalls 39 Jahre, sowie die Lenkerin blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.