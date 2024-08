Die Temperaturen in Kärnten sind seit Wochen schweißtreibend, sämtliche Regenschauer brachten – wenn überhaupt – nur kurzfristig Abkühlung. 30 Grad und mehr sorgen auch in den Seen für eine spürbare Erwärmung. Den Sprung ins sprichwörtliche kühle Nass sucht man dort derzeit meist vergeblich. Die aktuellen Messungen der Wassertemperatur zeigen: Fast überall in Kärnten haben die Werte die Grenze von 25 Grad überschritten. Als einer der wärmsten Badeseen in Kärnten gilt der Klopeiner See. „Dort wurden auch schon einmal 29 bis 29,5 Grad gemessen“, erklärt Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes Kärnten. Aber auch am Keutschacher See und Maltschacher See wurden die Höchstwerte von 29,5 Grad schon gemessen. Sogar der Wörthersee wies bereits 2019 kurz eine Wassertemperatur von 29 Grad auf.