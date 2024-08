Türkisblaue Seen, eingebettet in eine malerische Landschaft, umringt von sattgrünen Bäumen, bunten Blumen und einem fast kitschigen, aber atemberaubenden Bergpanorama – ach, Österreich! Mehr als 25.000 stehende Gewässer – von artenreichen Auseen bis hin zu eiskalten Hochgebirgsseen - gibt es im Binnenland. Einer davon ist ein wahrer Social-Media-Star: der Bodensee.

Auch im Jahr 2024 ist er die unangefochtene Nummer eins unter Österreichs Badeseen auf Instagram. Das zeigt eine Analyse der APA-Comm, die die Hashtag-Präsenz von mehr als 100 heimischen Badeseen ausgewertet hat. Mit dem Hallstätter See und dem Gosausee konnten zwei oberösterreichische Bergseen ihre Präsenz unter den Top-20 im Vergleich zu 2018 am stärksten ausbauen.

Der Titelverteidiger: Bodensee

Zum Stichtag 2. August 2024 erreichte der Bodensee mehr als 2,6 Millionen Postings auf Instagram. Vor allem seine Lage im Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland sei für die hohe Hashtag-Präsenz verantwortlich. Die Bregenzer Festspielbühne, die Bodenseeschifffahrt und die Blumeninsel Mainau wurden als besondere Anziehungspunkte für Fotografinnen und Fotografen identifiziert. Mit einer Größe von 536 m² braucht man auch kein Meer mehr. Auch erwähnenswert ist, dass im Bodensee, der für sein mediterranes Klima bekannt ist, insgesamt zehn Inseln liegen.

Die Stockerlplätze: Wörthersee und Achensee

Platz zwei geht an den Wörthersee mit 571.437 Beiträgen. Der Tiroler Achensee erreichte den größten Aufmerksamkeitszuwachs unter Österreichs Top-10-Seen und landet heuer somit auf Platz drei. Der Achensee ist vor allem zum Segeln, Surfen, Tauchen und Kiten ein tolles Ausflugsziel, da er dank seiner einzigartigen Lage herausragende Wasser- und Windbedingungen zu bieten hat. Neusiedler See und Attersee liegen auf den Rängen vier und fünf.

Die mit Abstand größten Präsenzsprünge innerhalb der Top-20 bieten zwei Gebirgsseen aus Oberösterreich: Der Hallstätter See (Platz zwölf) und der Gosausee (Platz 16) erlebten mit einem Zuwachs von 324 Prozent bzw. 371 Prozent in den vergangenen sechs Jahren einen regelrechten Posting-Boom auf der Fotoplattform Instagram.

Diese Seen in Kärnten und der Steiermark haben auch einiges zu bieten

Grundlsee (Steiermark): Am Fuße des Toten Gebirges lockt der Grundlsee mit seinen meist kühleren Temperaturen - zumindest verglichen zu anderen Seen in Österreich. Das „steirische Meer“, wie er liebevoll genannt wird, ist der größte See der Steiermark und aufgrund des glasklaren Wassers auch ein beliebtes Ziel für Taucherinnen und Taucher.

Erlaufsee (Steiermark): Hier wird ein bissl geschummelt. Den Erlaufsee teilt sich die Steiermark mit Niederösterreich, allerdings hat er so einiges zu bieten. Neben mehreren Sandstränden (!) gibt es auch zahlreiche Liegewiesen, klares Wasser sowie Tauch-, Surf- und Angelmöglichkeiten.

Badesee Lassing (Steiermark): Ein idyllischer Geheimtipp im Bezirk Liezen. „Die Vielfalt an Attraktionen und die gemütliche Atmosphäre in Kombination mit dem weitläufigen Gelände zieht vor allem Familien an“, erklärt Engelbert Schaunitzer, Bürgermeister von Lassing. „Man hat auch an heißen Tagen nicht das Gefühl, dass der See überlaufen ist.“

Naturteich Großhart (Steiermark): Gelegen in der malerischen Oststeiermark, bietet der Naturteich Großhart ein ruhiges Ausflugsziel mit frei zugänglichen Badeplätzen inmitten eines Naturschutzgebietes.

Stausee Soboth (Steiermark, Kärnten, Slowenien):

Wolayersee (Kärnten): Kärnten ist für die Vielfalt seiner zahlreichen, türkisblauen Seen bekannt. Neben dem Wörthersee, Ossiacher See, Millstätter See oder Faaker See, gibt es auch ein paar weniger touristische Destinationen. Der Wolayersee ist mit einer - familienfreundlichen - Wanderung zu erreichen.

Weissensee (Kärnten): Wie aus dem Bilderbuch und einer der saubersten Seen Österreichs: der Weissensee. Wer für ein Karibikfeeling nicht weit fahren möchte, ist hier genau richtig. Wer nicht nur im glasklaren Wasser schwimmen möchte, kann auch rund um den See einiges erleben.