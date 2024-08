Pack die Badehose ein! Kärntens Seen laden angesichts der aktuellen Temperaturen Touristen und Einheimische zum Sprung ins kühle Nass – zur Erholung, Abkühlung oder sportlichen Betätigung. Umso wichtiger ist es, dass die Wasserqualität der insgesamt zwölf Seen in und rund um Klagenfurt stimmt. Das Institut für Seenforschung des Landes Kärnten hat vor Kurzem den bereits 38. Seenbericht veröffentlicht. Dabei wurde auf jeden einzelnen See eingegangen. Das Resultat: In den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land schnitten die Gewässer mittelmäßig – von gut bis sogar nicht genügend – ab. Baden ist aber dennoch ohne Bedenken möglich.