Das Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) mit Sitz in Klagenfurt ist Teil der Abteilung 8 des Amtes der Kärntner Landesregierung – Schwerpunkt bilden die Kärntner Seen und Fließgewässer. Einer der zwei neuen Leiter des KIS, Georg Santner, wird schon etwas konkreter: „Das Überwachungs-Programm der Kärntner Seen dient der Kontrolle der Gewässergüte. Die permanenten Beobachtungen ermöglichen einerseits das Erkennen von Veränderungen infolge von Menschen verursachter Belastungen, aber auch die Erfolgskontrolle der gesetzten Sanierungsmaßnahmen.“