Es ist die Vorspeise zum offiziellen Fischfest am Samstag in Feld am See: Seit Sonntag steigt am Kirchenplatz der Duft von fein zubereiteten Fischen in die Nase, laden Fischmenüs und musikalische Klänge dazu ein, sich auf den Höhepunkt einzustimmen. Mittendrin im geselligen Treiben ist die ganze Woche über Andrea Hacker, die das Fischgenussfest organisiert.