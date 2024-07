Viele junge Menschen kennen nicht die rechtlichen Grundlagen, die unser Zusammenleben erst möglich machen“, sagt Barbara Guggenberger(26). „In unserem Projekt „Legal Literacy“ (rechtliches Grundwissen) wollen wir mithilfe von Referaten und Workshops diese Wissenslücke schließen.“ Die Universitäts-Assistentin aus Kötschach-Mauthen vertritt an der Klagenfurter Universität gemeinsam mit ihrer Kollegin Stefanie Fritz (22) aus Friesach den Verein, in dem sich österreichweit eine Gruppe von Studierenden und jungen Absolventen zusammengeschlossen hat. In Klagenfurt hat sie sich zudem die Aufgabe gestellt, die Öffentlichkeit zu informieren, dass an der hiesigen Alpen-Adria Universität seit 2018 ein Jusstudium mit Bachelor-Abschluss möglich ist.