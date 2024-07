„Männer wenden sich seltener als Frauen an eine Beratungsstelle, auch wenn sie große persönliche Probleme haben“, sagt Gustav Oitzl (64), Männerberater in Villach. Um diese Situation zu verbessern, hat die Caritas im Jahr 1999 die Männerberatung gegründet, die bisher in rund 30.000 Beratungen 11.000 Männer unterstützt hat. Deshalb feiert diese wichtige Einrichtung heuer ihren 25-jährigen Bestand.