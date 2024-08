Elf Hitzetage in Serie - diese Kärntner Rekordmarke mit aufeinanderfolgenden täglichen Tropentemperaturen über 30 Grad stellte die Wetterstation Klagenfurt-Flughafen von 9. bis 19. Juli auf. Am Samstag hat uns eine weitere Hitzewelle erfasst. Wie lange Hoch „Leander“ in Kärnten und Osttirol regieren wird, ist noch nicht abschätzbar.

Elf Tage in Serie mit über 30 Grad ist das bisherige Kärnten-Rekord © Ubimet

Das Hochdruckgebiet hat sich von den Subtropen über Kärnten und den Ostalpenraum ausgebreitet. Weil jüngere, ältere und chronisch kranke Personen gefährdet sind, hat das Land Kärnten zum fünften Mal in diesem Sommer den Hitzeschutzplan aktiviert und sämtliche sensible Einrichtungen über die Gefahren für die Gesundheit informiert. Die von der Hitze hauptbetroffenen Regionen sollen in den kommenden Tagen die Ballungszentren Klagenfurt und Villach sein. Am Samstag knackten St. Andrä, Ferlach, Millstatt, Kötschach Mauthen, Dellach/Drau und Lienz bereits um 14 Uhr die 30-Grad-Marke, die Tageshöchsttemperatur in Kärnten wurde schließlich in Ferlach (33,3) gemessen, in Osttirol hatte Lienz mit 32,4 Grad die Nase vorne.

Sonntag: Aber das war nur ein Vorgeschmack. „Am Sonntag steigt die Quecksilbersäule nach Auflösung der Frühnebelfelder auf 29 bis 34 Grad in Kärnten. In Lienz werden 33 Grad erwartet“, sagt Sebastian Koblinger vom Wetterdienst Ubimet. Es bleibt meist trocken, einzelne Hitzegewitter über den Tauern sind aber nicht auszuschließen. Tropennächte mit Temperaturen über 20 Grad sind durchaus möglich. An der Adria wird es trocken und heiß, bis zu 36 Grad - etwa in Triest - sagt der Meteorologe voraus.

Montag: Zu Wochenbeginn ein ähnliches Bild. Der Sonnenschein regiert bei bis zu 34 Grad in Kärnten und bis zu 33 Grad in Osttirol, lokale Schauer können sich am Abend auch abseits der Berge bilden. Bei unseren südlichen Nachbarn wird es noch heißer, für die Region um Udine sind 37 Grad vorhergesagt.

Dienstag: Das Hoch rückt nicht ab und die Werte klettern zumindest auf 33 Grad. Allerdings steigt die Schauerneigung, Gewitter sind auch in den Beckenlagen nicht auszuschließen. Ein anderes Bild bietet die Adria-Region: Dort ist es heiß, trocken bei bis zu 36 Grad.

Mittwoch: Auch am Mittwoch wird es heiß, im Lavanttal bis zu 34 Grad. Der Tag dürfte aber mit einem Knall enden, denn kräftige Gewitter drohen in vielen Landesteilen, auch in Osttirol an der Grenze zu Südtirol - nicht hingegen am Meer, da bleibt es sonnig bei 36 Grad. Am Donnerstag wird es unbeständig und es kühlt leicht ab. Ob sich da noch Hitzetage ausgehen, ist unklar. „Die Wettermodelle sind zu unsicher“, so Meteorologe Koblinger, der heuer in Kärnten 19 bisher Hitzetage gezählt hat. Vier kommen definitiv noch hinzu, der Allzeitrekord von 40 Hitzetagen im Jahr 2003 ist aber noch in weiter Ferne. Bis zum 9. August waren es im Rekordjahr 37 Hitzetage.

Die Kärntner Seen sind indes richtige Badewannen. Turnersee, Klopeiner See, Keutschacher See und Faaker See haben über 27 Grad, sogar das Wasser des Weissensees ist 25,1 Grad warm. Die Adria hat in Triest 28 Grad zu bieten, in Zadar 27 Grad.