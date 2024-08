Ein tragischer Vorfall hat sich am Freitag in der Barbarossaschlucht in Mühldorf ereignet. Ein zwölfjähriges Mädchen ist dort bei einer Wanderung zusammengebrochen. „Das Mädchen hat einen medizinischen Notfall erlitten“, bestätigt Dominik Sodamin, Sprecher der Landespolizeidirektion, einen entsprechenden Online-Bericht des ORF. Er könne jedoch nicht bestätigen, dass das Mädchen einen Hitzschlag erlitten hätte, wie kolportiert wird.

Die Zwölfjährige wurde, so der Sprecher, mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Doch das Leben des Mädchens konnte nicht gerettet werden. Die Zwölfjährige verstarb im Klinikum. Details zu dem Unglück werden seitens der Polizei mit Verweis auf den medizinischen Notfall nicht bekanntgegeben.

Die Barbarossaschlucht zählt in der Region zu einem beliebten Ausflugsziel. Durch die Schlucht führt ein Rundweg mit Stegen und Brücken.