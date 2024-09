Am Freitag, dem 6. September, entdeckten Wandergäste am Ende des Wilde-Wasser-Alpinsteigs in der Region Schladming-Dachstein eine trächtige Kuh in einem Wasserbunker. Die Kuh war zirka 50 Meter in den Riesachbach abgerutscht und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien.

Schwierige Rettungsbedingungen

Die aufmerksame Wandergruppe verständigte einen Hüttenwirt, der die weitere Rettungskette in Gang setzte. Die trächtige Kalbin musste mittels einer Hubschrauberbergung gerettet werden, da eine herkömmliche Rettung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich war.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos und die Amtstierärztin Helga Keimprecht, die gemeinsam mit dem Besitzer versuchten, die Kuh für ihre erste Flugreise zu motivieren. Unter schwierigen Bedingungen wurde die Kuh anschließend durch das Privatunternehmen Heli Austria zu ihren Weidegründen rund um den Riesachsee ausgeflogen.

Kalbin ist wohlauf

Nach einer tierärztlichen Untersuchung, bei der sichergestellt wurde, dass die Kuh keine Verletzungen von dem Vorfall davongetragen hatte, wurde sie wieder von ihrem Besitzer in Empfang genommen. Sowohl die Kalbin als auch ihr zukünftiger Nachwuchs waren wohlauf.