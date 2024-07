Ein 18-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark kam am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Moped zu Sturz. Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt auf der Landesstraße von Kapfenstein in Richtung Fehring unterwegs. Aus unerklärlichen Gründen kam er von der Spur ab und stieß gegen den Gehsteig. In weiterer Folge prallte er gegen ein Hauseck.