Kurz vor 19 Uhr kam ein 31-jähriger Motorradlenker, der ohne Helm unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit seinem Bike von der Straße ab und kam schließlich zu Sturz. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C17 in das LKH Wiener Neustadt geflogen.

Bereits am Sonntagnachmittag ein weiterer Crash: Gegen 15.45 Uhr übersah ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Gemeindestraße in Weinitzen (Graz Umgebung) in einer Linkskurve einen entgegenkommenden Motorrad-Lenker, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. In der Folge kam der 75-jährige Motorrad-Lenker zu Sturz und erlitt am linken Fuß sowie an der linken Hand Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde mittels Rettung in das LKH Graz gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest mit beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.