Der 35-Jährige war am Sonntag gegen 16 Uhr auf der L 409 nahe der Tierwest Herberstein unterwegs, als er am Ausgang einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer stürzte auf eine Wiese und blieb mit schweren Verletzungen liegen. Er wurde vom Team des Rettungshubschraubers C 16 den Verletzten ins LKH Oberwart geflogen.

Sonntagnachmittag fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Moped in Eibiswald in Richtung B 69. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Wiese, stürzte und fiel dabei unglücklich auf den Asphalt. Durch den Sturz erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen. Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 flog den Verletzten nach Graz ins LKH.