Ein Schwerverletzter, der ins Krankenhaus geflogen werden musste: Das ist die Bilanz eines Zwischenfalls mit Kühen, der sich am Mittwochnachmittag im Krimmler Achental ereignet hat. Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes war ein Landwirt am späten Nachmittag auf einer Alm im Achental in eine Auseinandersetzung zwischen mehreren seiner Kühe geraten.

Immer wieder Zusammenstöße mit Kuhherden

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Das Rote Kreuz rückte mit der Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ aus, der in Kaltenbach im Zillertal stationiert ist. Der Schwerverletzte wurde erstversorgt und ins Krankenhaus nach Schwaz in Tirol geflogen. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zur Person des Verunglückten lagen am Abend noch nicht vor.

Bereits in der Vergangenheit war es immer wieder zu Unfällen mit Kühen gekommen. Erst vor einer Woche war eine Frau an ihrem Geburtstag von einer Kuhherde getötet worden. Die 40-Jährige war mit ihren Töchtern (20 und 23 Jahre alt) und zwei kleinen Hunden im Bereich der Schlossalm unterwegs, als sie von den Tieren angegriffen wurden.

Die Töchter überlebten den Angriff der Kühe und konnten sich verletzt befreien. Die alarmierte Polizei hatte in der Folge jedoch Schwierigkeiten, so dass erst der Pilot des alarmierten Rettungshubschraubers die Kuhherde vertreiben konnte.