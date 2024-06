Ein 54-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag am Kasereck (2.740 Meter Seehöhe) im Lungau tödlich verunglückt. Der Mann, der aus Mauterndorf stammte und zuletzt in Graz wohnte, ist beim Abstieg im unteren Bereich des Ostgrates um 13 Uhr rund 200 Meter in ein Kar abgestürzt, wie Hannes Kocher, Tamsweger Bergretter und Bezirksleiter der Bergrettung im Lungau, schilderte.

Die zwei Begleiter des Verunglückten alarmierten die Einsatzkräfte. Das Team des Polizeihubschraubers Libelle versuchte den Mann zu bergen, doch starker Föhn verhinderte den Anflug. Daher stiegen acht Bergretter aus Tamsweg auf. Nach einer Wetterbesserung gelang es dem Team des Polizeihubschraubers doch noch, eine Bergung durchzuführen. Im Einsatz standen auch der Rettungshubschrauber „Martin 1“ und insgesamt 20 Bergretter aus Tamsweg und Mauterndorf.