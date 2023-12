Am Samstag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf und St. Stefan im Rosental zu einem Verkehrsunfall am Glucheneggweg (St. Stefan im Rosental) aus. Dort war ein Pkw-Lenker in einer Linkskurve im von der Straße abgekommen - das Auto stieß frontal gegen einen Baum.