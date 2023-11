Der 53-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 18.35 Uhr aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B68 (Feldbacher Straße) in Fahrtrichtung Feldbach. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache und offenbar ohne Fremdbeteiligung zwischen Rohr an der Raab und Paurach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw, bevor er in einem Acker auf dem Dach zu liegen kam. Nachkommende Verkehrsteilnehmer wurden in der Dunkelheit auf die Lichter des Fahrzeuges im Acker aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte.