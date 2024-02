Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in Unterpurkla (Gemeinde Halbenrain) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr Unterpurkla rückte mit 7 Einsatzkräften zum Unfallort an der Ortsausfahrt Unterpurkla Richtung Weixelbaum aus.

Beim Zusammenstoß wurde eine Person unbekannten Grades verletzt © Thomas Kager

Bei diesem Zusammenstoß wurde eine Person unbekannten Grades verletzt und wurde bis zum Eintreffen des Notarztes von der Rettung versorgt. Die Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr Unterpurkla bestand darin, doppelten Brandschutz aufzubauen, Absichern der Unfallstelle und Freimachen von Verkehrswegen.