Die Freiwillige Feuerwehr Rannersdorf war am Samstagabend gegen 20.40 Uhr mit Arbeiten an einem umgestürzten Baum in Mettersdorf am Saßbach, im Bezirk Südoststeiermark, beschäftigt. Die Esche war zuvor aufgrund eines heftigen Unwetters auf eine Stromleitung gefallen.