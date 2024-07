Nachdem am Donnerstag und am Freitag teils sehr heftige Gewitter in der Steiermark niedergegangen sind und eine Spur der Verwüstung nach sich gezogen haben, ist auch am Samstag die Gefahr noch nicht gebannt. „Im Osten und Südosten herrscht labilere Luft, es kann wieder zu kräftigen Gewittern kommen“, sagt Christian Pehsl, Meteorologe bei Geosphere. Während hier tagsüber Temperaturen mit stellenweise über 30 Grad gibt, bleibt es am Samstag im Auseerland deutlich kühler, stabiler und voraussichtlich gewitterfrei. Die Höchstwerte liegen hier bei 23 bis 24 Grad. Über Nacht sollte sich die Unwetterlage aber überall in der Steiermark beruhigen. „Nach 21 Uhr sollte es kaum mehr Unwetteraktivitäten geben. Die zweite Nachthälfte bleibt trocken“, so der Wetterexperte.

Gute Chancen für EM-Finale im Freien

Am morgigen Sonntag bleibt es bis zum Nachmittag sehr sonnig, ab 15 Uhr muss man vermehrt mit Quellbewölkung rechnen. „Gewitter sind am Abend nirgends ganz auszuschließen, aber die extreme Unwettergefahr ist aus derzeitiger Sicht nicht absehbar“, kann Pehsl beruhigen. Es soll sogar vielerorts trocken sein, was alle Fußballfans beim Public Viewing des EM-Finales im Freien besonders freuen dürfte.

Auch zu Wochenbeginn bleibt es sommerlich mit Temperaturen über 30 Grad und teilweise schwüler Hitze. „Am Montag ist in der gesamten Steiermark kaum mit Gewittern zu rechnen“, liest der Meteorologe aus den Wetterdaten. Am Dienstag könnte es dagegen in der Obersteiermark bereits wieder gegen Abend krachen und am Mittwochnachmittag könnten Gewitter im Süden Einzug halten. Vormittags bleibt es weiterhin sonnig und sommerlich mit hohen Temperaturen.