In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hielten Unwetter die steirischen Feuerwehren auf Trab. Vor allem in Voitsberg und im Murtal kam es zu starken Hochwässern und Murenabgängen. So richtig Entwarnung gegeben werden kann auch am Freitagnachmittag in der Steiermark noch nicht, denn neue Gewitterfronten ziehen aktuell über die Steiermark. „Derzeit ziehen Regenschauer und Gewitter über die nordöstliche Obersteiermark, einzelnen Regenschauer und Gewitter gibt es auch schon im Gebiet des steirischen Randgebirges“, sagt Hannes Rieder von der GeoSphere Austria. In der Oststeiermark ist es unterdessen noch heiß und trocken bei 33 Grad. „Auch hier können in den nächsten Stunden einzelne Regenschauer und Gewitter durchziehen“, sagt Rieder. In den späten Abend- und Nachtstunden gibt es dann aber anders als am Donnerstag eine Entspannung der Wetterlage.

Unbeständiges Wochenende

Am Samstag teilt sich die Steiermark wettertechnisch schließlich in zwei Hälften. Während man in der Obersteiermark bei wechselhaftem Wetter keinesfalls auf den Regenschirm verzichten sollte und die Temperaturen nur mehr auf 20 bis 25 Grad klettern, wird es im Süden der Steiermark nochmals richtig heiß. „Wir erwarten von Graz über Leibnitz bis Bad Radkersburg schwüle 30 bis 31 Grad, am Nachmittag sind in diesen Gebieten kräftige Gewitter möglich“, meint Rieder. Obwohl die Prognosen keinen verbreiteten Regen zeigen, sind punktuelle Starkregen, Hagel und Windböen nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag gestaltet sich das Wetter dann wieder freundlicher. In der Früh kann es in den Gebieten, in denen es tags zuvor geregnet hat, noch etwas nebelig sein. „Es lockert dann aber auf und es wird ein recht warmer und sonniger Tag, deutlich über 25 Grad“, sagt Rieder. Am Nachmittag dürfte es dann nur über den Bergen, in Form von Wärmegewittern nass werden.

Das aktuelle Radarbild