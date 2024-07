Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter: Keine 24 Stunden nachdem über die Steiermark eine Front gezogen ist, krachte es am Freitag, 12. Juli, in den Nachmittagsstunden erneut gewaltig. Dächer wurden abgedeckt, Dinge wie Mülleimer „flogen“ herum, Bäume krachten auf Straßen und Autos. So etwa im Raum Zeltweg: Ein Baum stürzte auf ein Fahrzeug, der Lenker dürfte ersten Informationen nach mit leichten Verletzungen davongekommen sein.