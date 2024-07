Die heftigen Regenfälle in Spielberg hinterließen am Donnerstag auch auf dem Red Bull Ring Spuren. Wie auf verschiedenen Videos zu sehen ist, stand die Start-Ziel-Gerade inklusive Boxengasse komplett unter Wasser. Derzeit ist der „Porsche Sports Cup Deutschland“ am Ring und sollte am Wochenende fahren. „Ich habe ein paar befreundete Teams besucht und auf einmal ist der Regen gekommen. Innerhalb kürzester Zeit stand das Wasser 30 Zentimeter, in der Box waren es zum Glück nur fünf Zentimeter“, erklärt Motorsport-Ass Reini Sampl.

Zwar bestand laut Sampl nie wirklich Gefahr, dennoch war die Situation angespannt. „Auch der Tunnel war unter Wasser und deshalb kam man nicht mehr aus. Das habe ich am Red Bull Ring noch nie erlebt.“ Die Autos dürften keine Schäden davongetragen haben, meint der Salzburger. Ob die geplanten Bewerbe aber über die Bühne gehen können, ist noch nicht klar. Laut Sampl könnte ein verstopfter Kanal dafür verantwortlich gewesen sein.