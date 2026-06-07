Mit acht Jahren hat er schon vier Staatsmeistertitel mit der Steirischen Harmonika erspielt: Lukas Deutschmann errang in St. Vigil bei Bozen in Südtirol mit dem Slowenischen Bauerntanz und dem Ebenthaler Walzer, einer gefühlvollen Komposition seines Musiklehrers Werner Katholnig, im Solo in seiner Altersklasse den begehrten 1. Platz bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften, die zugleich mit den Weltmeisterschaften stattfanden.

Katholnig kann sich auch über den Staatsmeistertitel seiner Schüler Fabio Mick und Fabrice Knappitsch freuen, die als Duo FaFa angetreten waren, ebenfalls Staatsmeister wurde in der Kategorie Volksmusik B das Ensemble Klagenfurt mit Mick, Luis Begusch und Simon Begusch. Die von Katholnig gegründeten „Poggersdorfer Knirpse“, die 2024 den Staatsmeistertitel holten, standen diesmal als Dritte auf dem Stockerl.