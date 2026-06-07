Auf den letzten Metern seines fast 70 Jahre dauernden Bühnen-Marathons hat er immer noch Spaß und widmet die immer kostbarere Zeit dem für ihn ganz offenbar Essentiellem: seiner Arbeit, dem Gesang. Plácido Domingo tritt in einem Alter vor das Publikum, in dem die meisten Sänger schon gut 20 Jahre in Rente sind. Dass er im 86. Lebensjahr noch singt, grenzt an ein Wunder, wie er es tut, ist erstaunlich.

Bei seinem überhaupt erst dritten Konzert in der Steiermark (nach 2019 in der Grazer Stadthalle und 2022 im Grazer Musikverein) war es wieder der ganz große Rahmen. Der funkelnde Schlussstein des Schladminger Summer Openings gehörte der Klassik. Domingo selbst kannte nie Berührungsängste oder Dünkel. Der Spanier sang Popmusik und Klassik in den großen Arenen, die Kommerzialisierung konnte seiner Kunst kaum etwas anhaben.

Drei Jahrzehnte der wichtigste Tenor der Welt

1990 schlug die Geburtsstunde der drei Tenöre, Carreras-Domingo-Pavarotti, alle drei waren aber schon davor Superstars der Klassik gewesen. Domingo war drei Jahrzehnte lang der wichtigste Tenor der Welt, vor gut 15 Jahren wechselte er, eine unglaubliche Volte einer ohnehin unglaublichen Karriere, ins Baritonfach, weil sich die Stimme altersbedingt und naturgemäß senkte und weil er nicht aufhören wollte. Und tatsächlich scheut Domingo sich nicht, noch heute das kapitale (und himmlisch schöne) „Pieta rispetta amore“ von Verdis Macbeth an den Beginn des Programms am Zielhang der Planai zu setzen. Dass ein Sänger mit 85 nicht über dieselben Ressourcen und Kraft verfügt wie mit 35 oder 55 ist einleuchtend. Natürlich: nicht nur der schwere Macbeth und der Gerard aus „Andrea Chenier“ tremolieren bisweilen, sind mitunter kurzatmig und unstet. Aber der Sänger entschädigt mit einem rubinrot-dunklen Wohllaut in der Mittellage, der kein Ablaufdatum kennt und mit einer Sinnlichkeit der Textur, die in der Tenorgeschichte des 20. Jahrhunderts fast beispiellos ist. Selbst wenn man die massive elektronische Verstärkung aus der Gleichung herausnimmt, bleibt das ein betörendes Organ.

Beim großen Duett aus „La Traviata“ gerät die Sopranistin Adriana Kučerová in den Fokus. Sie entlastet mit ihren Arien nicht bloß Domingos Stimmbänder, sondern ist eine exquisite Sängerin, die mit Rusalka, Rosina und vor allem mit einer cremig gesungenen Lauretta („O mio babbino caro“) überaus gefällt. Der zweite Teil des Open Airs gehört Zarzuela, Operette und Musical. Domingo schlüpft in die Rollen von Freddy („My Fair Lady“), Danilo („Die lustige Witwe“) und der üblichen heißblütigen Spanier, wobei das aus Tenorzeiten übriggebliebene „Non puede ser“ ein Bravour- und Lieblingsstück geblieben ist.

Da sind die Zugaben schon erreicht, und da gibt es noch einen Höhepunkt: Wie Domingo die Einleitung zu Augustin Laras Lied „Granada“ zärtlich formt, ist überragend: „Granada, du von mir erträumtes Land! Wenn ich dich besinge, klinge ich wie ein Gitano, mein Gesang ist aus Fantasie geboren, mein Gesang ist eine Blüte der Fantasie, die ich dir opfere.“ Der Bariton singt diese Worte so, dass man sie glaubt: Die Erfahrung, das Wissen eines Lebens klingen aus den leidenschaftlichen Zeilen, die Schönheit wird in eine Art Weisheit bzw. Wahrheit transzendiert. Aber damit war gar nicht das Ende erreicht, das gehörte dem neapolitanischen Gassenhauer „Non ti scordar di me“ – „Vergiss mich nicht“. Sicher niemals!

Konzerttipp: Am 30. November gastiert Plácido Domingo beim Musikverein im Grazer Stefaniensaal. Infos: musikverein-graz.at