In neun Monaten lernte Mosab Al Khalaf Deutsch. „Wenn man etwas will, kann man es schaffen“, ist der 23-jährige Syrer überzeugt. Im Herbst fing er seine Lehre zum Mechatroniker bei Siemens Energy an. Bis dorthin war es ein steiniger Weg für den jungen Mann.

„Ich bin mit elf oder zwölf Jahren mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder von Syrien in die Türkei gezogen“, erzählt er. Vor dem Krieg sind sie damals geflohen. Sechs Jahre ging Mosab in Syrien in die Schule. „In der Türkei habe ich auf Baustellen gearbeitet. Eigentlich bin ich gelernter Maler.“ Nur hat er dafür keine Zeugnisse, da er eigentlich zu jung für diese Arbeiten war.

„Meine Mama ist wieder zurück nach Syrien, ich war zirka 17 Jahre alt, mein Bruder war zwölf.“ Acht Jahre lang lebte Mosab insgesamt in der Türkei, heute hat er dorthin mehr Heimweh als nach Syrien. „Ich hab an Syrien weniger Erinnerungen.“

Allein nach Österreich

Vor etwa 3,5 Jahren fasste er den Entschluss, sein Glück in Österreich zu versuchen. „Ich wollte studieren und Ingenieur werden.“ Sein großes Vorbild war sein älterer Bruder, der heute 37 Jahre alt ist und seit zehn Jahren in Deutschland lebt und als Ingenieur arbeitet. Er gab Mosab Mut, es auch schaffen zu können.

Mittels Schlepper startete er die Reise von der Türkei über Griechenland nach Mazedonien und Serbien allein. „Die meiste Zeit waren wir zu Fuß unterwegs, zwischenzeitlich sind wir mit dem Bus oder dem Privatauto gefahren.“ In Griechenland musste er drei Tage ohne Essen auskommen. „Sie haben uns verboten, in die Stadt zu gehen.“ Zu groß war das Risiko, erwischt zu werden.

In Österreich angekommen nahmen sie Soldaten fest. „Wir sind ins Asylheim gekommen.“ Innerhalb von neun Monaten lernte Mosab Deutsch. „Ich hab jeden Tag drei Stunden mit Youtube Deutsch gelernt“, erzählt er. „Man muss die Sprache viel hören.“ Denn nur so werde man mit der Aussprache und dem Sprachrhythmus vertraut. Weiters spricht er seine Muttersprache Arabisch sowie Türkisch und Englisch.

Notenschnitt von 1,5

Mosab erhielt die Aufenthaltsbewilligung, er beeindruckte mit seinen Sprachkenntnissen, und schloss in Wien die Poly ab. Die Sprachbarriere war anfangs dennoch schwierig, doch seine Motivation trieb ihn an. Im August vergangenen Jahres zog er nach Weiz, im September fing er die Lehre mit Matura zum Mechatroniker bei Siemens Energy an. „Ich durfte in verschiedenen Abteilungen sein und zum Beispiel Teile aufschrauben und zerlegen.“ Seine jahrelange Erfahrung auf türkischen Baustellen half ihm. Das erste Berufsschul-Jahr schloss er mit einem Notendurchschnitt von 1,5 ab.

Technik und auch Physik interessieren ihn. Am Wochenende liest er viele Sachbücher und geht gern in die Natur zum Wandern. Viele Freunde hat er noch nicht in Weiz kennengelernt, sein Fokus lag auf der Ausbildung. Am Wochenende telefoniert er meist mit seinen Eltern, seinen Vater hat er nicht mehr gesehen, seit er Syrien verlassen hat. „Wenn ich mit der Lehre fertig bin, will ich sie in Syrien besuchen“, sagt Mosab.