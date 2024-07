Starker Regen und orkanartige Windstöße sorgten für einen Abbruch der Rallye Weiz nach drei von fünf Sonderprüfungen am Eröffnungstag. Binnen Sekunden schlug das Wetter um, Bäume knickten ein und auch der Parc fermé wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Zelte brachen ein und Abstellplätze standen unter Wasser. Die Fahrer wurden von den Einsatzkräften aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Polizei, Rettung und Feuerwehr wurden von der Veranstaltung abgezogen. Daher wurde im Sinne der Sicherheit abgebrochen.