Die ein oder andere Radgröße, die heute bei der Tour de France in die Pedale tritt, hat sich einst bei der Radjugendtour Oststeiermark ihre ersten Sporen verdient. Und vielleicht gibt es auch den jemanden, der sich bei der diesjährigen steirischen „Tour de France für die Jugend“ von 21. bis 25. August in die Auslage fährt, um in einigen Jahren bei den Grand Tours dieser Welt mitzufahren: Das fünftägige Etappenrennen für 15- bis 17-Jährige genießt international einen ausgezeichneten Ruf, berichtet Florian König, Generalsekretär des Österreichischen Radsportverbandes: „Der Zulauf ist so groß, dass wir mittlerweile aussuchen können, wer fährt und wer nicht. Die Tour erfährt national und international große Wertschätzung.“ Aktive und ehemalige Größen wie Tadej Pogačar, Jasper Philipsen und Peter Sagan haben einst bei der Radjugendtour gelernt, was es heißt, Radrundfahrten zu bestreiten. „Bei dieser Rundfahrt bekommen die jungen Radfahrer eine Bühne, die sie nicht gewohnt sind. Sie bewegen sich oft zum ersten Mal in einem Konvoi, sprechen mit Medienvertretern“, sagt König. Und nicht zuletzt radeln Teilnehmer vor den Augen zahlreicher Scouts, die ihre Fühler nach den Radsport-Profis von morgen ausstrecken.