Manche empfinden sie als Höhepunkte im Sommer und fühlen sich ans Mittelmeer versetzt. Andere stöhnen darunter, weil es nicht einmal in der Nacht kühler wird. Es geht um die sogenannten Tropennächte. Das sind Nächte, an denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Die Tendenz ist klar: Die Zahl der Tropennächte ist in den letzten 50 Jahren dramatisch angestiegen, wie eine Auswertung des Wetterdienstes Ubimet zeigt: Gab es während eines ganzen Jahrzehnts zwischen 1971 und 1980 insgesamt in Graz beispielsweise nur zwei Tropennächte, waren es im letzten Jahrzehnt mehr als 40.