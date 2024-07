Donnerstag ab den Abendstunden gingen im oberen Lavanttal heftige Gewitter mit Starkregen und Blitzen nieder. Zahlreiche Straßen und Gebäude wurden überschwemmt. Blaulichtorganisationen im Bezirk Wolfsberg standen in der Nacht auf Freitag im Dauereinsatz. Für einen Lkw-Lenker wurde es lebensgefährlich.

„Kurz nach 23 Uhr fuhr der 19-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Firmen-Lkw auf der Gemeindestraße in Richtung Theklagraben. In Waldenstein kamen dem Mann große Wassermassen aus dem Hochwasser führenden Waldensteinerbach entgegen. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, blieb am Rand der Fahrbahn stecken und konnte sich nicht mehr aus dem Lkw befreien“, berichtet die Polizei. Erst die Freiwillige Feuerwehr Preitenegg konnte ihn unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen bergen. Der Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Straßensperren

Aufgrund der reißenden Wassermassen im Waldensteinerbach wurde die Theklagrabenstraße teilweise überschwemmt, vermurt und teilweise weggerissen und somit unpassierbar. Häuser und Gärten wurden von den Wassermassen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Gasthaus und Privatgebäude wurden überflutet. In der Folge trat der Waldensteinbach über die gesamte Länge der Packer Bundesstraße bis zum Ortsgebiet Twimberg über das Ufer und überschwemmte, verlegte und verschmutzte die Fahrbahn.

Wegen der starken Verschmutzungen mit Schlamm, Geröll und Treibholz musste die Packer Bundesstraße vom Ortsgebiet Frantschach/St. Gertraud bis Preitenegg sowie die Obdacher Bundesstraße von der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard bis Twimberg für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Absperrungen wurden seitens der Straßenmeisterei Wolfsberg durchgeführt.

Die Freigabe der Sperre wird erst nach Reinigung und Besichtigung der Schäden erfolgen. Ebenso musste die Theklagraben Gemeindestraße aufgrund des Hochwassers für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es wurden bei dem Unwetter keine Personen verletzt. Im Unwettereinsatz im gesamten Einsatzbereich standen die gesamten Feuerwehren des Abschnittes Oberes Lavanttal sowie die Freiwilligen Feuerwehren Frantschach und Theißenegg im Dauereinsatz. Eine genaue Feststellung der Schäden kann noch nicht abgeschätzt werden.