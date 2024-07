Er war ein Blickfang für die Besucher im Klagenfurter Strandbad und für die Spaziergänger in der Ostbucht, als am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr am Südufer des Wörthersees bei Maiernigg plötzlich eine weiße Rauchwolke in den Himmel ragte, die sich schließlich schwarz verfärbte. Die Rauchsäule war 40 bis 50 Meter hoch.

Eine Bootshütte stand in Flammen. „Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückten aus und bekämpften das Feuer von der Straße und mit einem Löschboot vom Wasser aus“, berichtet Wolfgang Germ, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Klagenfurt, Klagenfurt Land, Krumpendorf und Reifnitz waren im Einsatz. Um 21 Uhr war das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Die Brandursache war vorerst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten.