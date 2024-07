Wegen schwerwiegender Mängel hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen LKW aus dem Verkehr gezogen: Gegen 8.30 Uhr langten telefonisch mehrere Anzeigen von Verkehrsteilnehmern in der Polizeiinspektion Feldkirchen ein, wonach ein Lkw auf der B95 von Turrach kommend in Fahrtrichtung Himmelberg mit Schräglage unterwegs sei.