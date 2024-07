Seit mehr als einem Tag, seit Mittwoch früh, ist eine Kärntner Familie voller Sorge: Die zwölfjährige Tochter verschwindet in der Früh plötzlich aus dem elterlichen Garten in Treibach-Althofen und wird seither vermisst. Die Mutter vermutet, sie könnte sich in Klagenfurt, Bruck an der Mur oder Wien aufhalten. Sie wurde noch in Treibach gesehen, wie sie sich dem Bahnhof näherte. Handy oder Rucksack führt sie nicht mit sich. „Sie ist 1,40 Meter groß, schlank, hat eine braune Kapuzenjacke, hellgraue Jogginghose und rosa weiße Nike Schuhe an“, sagt die verzweifelte Mutter.

Bereits eine Stunde nach dem Verschwinden hat die Mutter die Zwölfjährige bei der Polizei gemeldet. Doch bisher gibt es keine Spur. Wer das Mädchen gesehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, soll sich bei der örtlichen Polizei oder direkt der Mutter unter der Telefonnummer 0664-383 64 82 melden.