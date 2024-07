Die Rettungskräfte rund um Kärntens Seen stehen dieser Tage beinahe im Dauereinsatz: Gegen 17.30 Uhr begab sich ein 84-jähriger Pensionist aus Klagenfurt am Mittwoch zur Abkühlung über den Steg am Privatstrand seiner Lebensgefährtin in Pörtschach in den Wörthersee.

Arzt zufällig in der Nähe

Als seine Lebensgefährtin kurze Zeit später ebenfalls ins Wasser gehen wollte, fand sie ihren Partner regungslos in Bauchlage vor dem Steg treiben - sie rief sofort um Hilfe. Anwesende Bekannte konnten den Pensionisten auf den Steg ziehen und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Sie wurden dabei von einem zufällig im Nahbereich anwesenden Arzt unterstützt.

Lange Reanimationsmaßnahmen

Nach dem Eintreffen der Polizeistreife wurden die Reanimationsmaßnahmen mit dem Defibrillator der Polizeiinspektion Pörtschach fortgesetzt. Der alarmierte Rettungshubschrauber C11 konnte im Nahbereich auf einem Acker landen, die Besatzung setzte die Reanimationsmaßnahmen fort. Nach Wiederherstellung des Kreislaufes wurde der Pensionist ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Wasserrettung Pörtschach sowie vier First Responder.