Flugunfall in Kärnten: Gegen 13 Uhr startete am Mittwoch ein 50-jähriger Pilot aus der Schweiz vom Flugplatz Hirt in der Gemeinde Friesach (Bezirk St. Veit/Glan) mit seinem Segelflieger zu einem Flug. Während der Startphase - also vor Erreichen der Sicherheitshöhe - trat ein Leistungsverlust des Motors auf.

Nach Notlandung im Spital

Daraufhin musste der Pilot das Segelflugzeug in ca. eineinhalb Kilometer Entfernung vom Flugplatz auf einem dortigen Getreideacker notlanden. Der Pilot erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht. Sein 46-jähriger Co-Pilot aus Deutschland blieb unverletzt.

Am Segelflieger entstand ein beträchtlicher Sachschaden, es zeigt Abschürfungen und Risse am Rumpf, die Fahrwerksklappe sowie die Querruderklappe sind abgerissen. Der Flieger musste zum Flugplatz Hirt abtransportiert werden.