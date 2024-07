Kein Tag vergeht in Kärnten derzeit ohne Paragleiter-Unfall: Am Dienstag endete ein Flug in Oberkärnten im Krankenhaus, bereits am Montag verunfallte eine Frau aus Treffen am Ossiachersee. Ebendort kam es am Mittwoch nun erneut zu einem Unglück: Ein 33-jähriger Paragleiter aus dem Bezirk Weiz stürzte im Zuge eines Sicherheitstrainings über dem Ossiacher See in einen Baum nahe des Robinson Clubs am Südufer des Sees im Stadtgebiet von Villach.

Glück im Unglück

Doch der Verunfallte hatte Glück im Unglück: Der junge Flugsportler blieb unverletzt in ca. 30 Meter Höhe in einer Kiefer hängen, da sich der Schirm oberhalb in den Ästen verfing und den Piloten sicherte. Mit Spezialausrüstung und Baumsteige-Set konnte ein Bergretter zum unverletzten Paragleiter aufsteigen, ihn sichern und bergen. Der Pilot blieb dabei unverletzt, er wurde von einem Bergrettungsmitglied zum Start- und Landeplatz gebracht.