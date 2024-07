Gegen 15.45 Uhr lenkte ein 48 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg am Dienstag seinen Pkw auf der Packer Straße B70 in Richtung Wolfsberg. Als er im Bereich Zellach nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, fuhr ein 21 Jahre alter Wolfsberger zur selben Zeit mit seinem Motorrad ebenfalls in Richtung Wolfsberg - er befand sich im Überholvorgang, als es zum Crash kam.

Motorradlenker schwer verletzt

Der Motorradlenker prallte seitlich gegen den abbiegenden Pkw, wurde in der Folge ca. 15 Meter über eine Böschung geschleudert und blieb schwer verletzt auf einem darunter liegenden Parkplatz liegen. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Motorradlenker von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig ins LKH Wolfsberg. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.