„Seit Mittwoch vergangener Woche ist eine 75-jährige Frau aus einer Wohnanlage in St. Veit an der Glan abgängig“, informiert die Polizei in einer Aussendung. Die Frau, welche die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, verließ ihre Wohnung in derzeit unbekannte Richtung. Sie führt weder ihre Handtasche noch ein Mobiltelefon bei sich. Sie dürfte lediglich ihre Brieftasche bei sich haben. Für ihren Aufenthalt gibt es derzeit keine konkreten Hinweise. Daher ersucht die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personenbeschreibung

Personenbeschreibung der Frau: Sie hat eine normale Statur, ist etwa 165 bis 167 Zentimeter groß, wiegt 60 bis 70 Kilogramm, hat brünette, kurze Haare. Sie trägt vermutlich eine blaue Stoffhose und blaue Sneakers.

Wer der Polizei Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion St. Veit unter 0591332120.