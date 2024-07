Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am Sonntag auf der Stockenboier Landesstraße gekommen. Gegen 12 Uhr fuhren eine 23-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann auf ihren Fahrrädern in Richtung Zlan. Im Bereich der Ortschaft Gassen kam ihnen in einer Kurve ein Auto, gelenkt von einem 65-jährigen deutschen Urlauber, auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, mussten die beiden Radfahrer ausweichen und kamen dabei zu Sturz. Der 65-jährige Deutsche setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Lenker wurde ausgeforscht

Nach der Unfallaufnahme vor Ort konnten Beamte der Polizeiinspektionen Paternion und Feistritz an der Drau den fahrerflüchtigen Lenker im Bereich der Schiffsanlegestelle Weissensee Ost auf einem zur Abfahrt bereitstehenden Passagierschiff antreffen. Der Mann gab an, dass er den Sturz der Radfahrer nicht bemerkt habe, ein nachkommendes Fahrzeug stehen geblieben sei und er es deshalb nicht für notwendig empfunden hätte, anzuhalten. Die beiden Radfahrer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und begaben sich selbstständig ins Krankenhaus. An den beiden Fahrrädern entstand erheblicher Sachschaden. Die mit allen Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ.