Donnerstag gegen 15.30 Uhr bog ein 29-jähriger Franzose mit seinem Pkw auf der B 94 Ossiacher Straße in der Gemeinde Treffen in Fahrtrichtung Feldkirchen in die dortige Bushaltestelle. Er wollte wenden und übersah den von hinten kommenden Pkw eines 26-jährigen Feldkirchners. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zur Kollision.

Der Feldkirchner kam ins Schleudern, prallte gegen eine Straßenlaterne, überschlug sich und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Neben der Polizei und der Rettung standen die Freiwillige Feuerwehren Sattenforf, Treffen und Bodensdorf mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz. Die B 94 war in diesem Bereich für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.