Am Donnerstag, gegen 10.51 Uhr, startete ein deutscher Staatsbürger (56) zu einem Trainingsflug von einem Paragleitstartplatz in Obertilliach. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Mann kurz nach Start die Kontrolle über den Gleitschirm, zog den Rettungsschirm und stürzte circa 100 Meter ab.

Der 56-Jährige blieb schwer verletzt am Boden liegen, bis eine unbeteiligte Person, die zufällig in der Nähe war, Erste Hilfe leistete und die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber „ARA-3“ in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.