Lebenslange Folgen hat für einen Kärntner (26) der brutale Angriff eines Steirers (38): Seit der Attacke ist der 26-Jährige auf seinem rechten Auge blind. Im Februar ist der Steirer dafür am Landesgericht (LG) Klagenfurt wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zu viel, fand der 38-Jährige und berief gegen die Strafhöhe. Am Dienstag wurde der Fall am Oberlandesgericht (OLG) Graz verhandelt. Und dieses hat die Berufung des Steirers abgelehnt und somit das Strafmaß bestätigt, sagt OLG-Sprecher Stefan Koller.