Fast wie daheim fühlte sich ein Kärntner, als er bei seinem Urlaub auf der griechischen Insel Santorin unterwegs war. „Als wir von der Hauptstadt Fira in den Badeort Perissa fahren wollten, stand ein Bus der Kärntner Linien vor uns“, sagt der Mann. Der Bus, für den Fall der Fälle noch mit Winterreifen aus Österreich ausgerüstet, ist auf der Linie 38 unterwegs. Im Fahrzeuginneren deuten Schilder auf die Corona-Pandemie hin: „FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln“, steht dort auf Deutsch. Auch, dass der Bus hält, wird den Passagieren in deutscher Sprache mitgeteilt.