Traurige Nachrichten postete die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten am Montagabend auf Facebook. Personenspürhund „Knödel“ hat seine letzte Reise angetreten. Der Kommissar auf vier Pfoten verstarb im zwölften Lebensjahr. „Das ist ein biblisches Alter für einen solchen Hund“, weiß Franz Blatnik, Chef der Rettungshundestaffel. Er wünscht „Knödels“ Besitzerin Alexandra Grunow „viel Kraft in dieser schweren Zeit“. Die beiden waren jahrelang ein eingespieltes Team, im Alter von nur neun Wochen kam „Knödel“ aus einer Zucht in Hannover zu ihr.