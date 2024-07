Wie uns ein Leser-Reporter meldet, kam es am Freitag um acht Uhr Früh auf der Südautobahn A 2 in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand. Zwischen der Abfahrt Völkermarkt West und der Raststation steht ein brennender Pkw am Pannenstreifen. „Schon von weiten war die Rauchsäule zu sehen. Eine verzweifelte Lenkerin konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien und wartet auf die Einsatzkräfte“, schildert uns der Leser-Reporter. Mehrere Feuerwehren waren bereits auf dem Weg zum Unfallort beziehungsweise sind dort schon eingetroffen.

Die Autobahn war für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Verkehr wird nun auf einer Spur am Pannenauto vorbeigeleitet. Mit Verzögerungen ist aber noch zu rechnen.