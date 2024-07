Was war das für ein schöner Sommer-Samstag in Kärnten und Osttirol?! Verbreitet gab es rund 29 Grad – die Hitzepole waren Villach (29,8), Klagenfurt (29,5) sowie Feldkirchen und Pörtschach (29,4). Im Osttiroler Mittewald kletterte das Thermometer immerhin auf 26,6 Grad, in Lienz auf 26,4.

Unwettergefahr und Hitze am Sonntag

Die gute Nachricht: Es geht in ähnlicher Tonart weiter. Der Sonntag verläuft etwas kühler, mit 28 und teils sogar 29 Grad wird im Tagesverlauf zumindest rund um den Wörthersee und im Lavanttal aber trotzdem zu rechnen sein. Leicht dämpfend wirkt die Bewölkung: „Es ist tatsächlich recht bewölkt, damit war laut Wettermodellen nicht zu rechnen“, erklärt Meteorologe Sebastian Koblinger vom Wetterdienst UBIMET.

Im Laufe des Nachmittags ziehen von Italien dann auch allmählich Schauer und Gewitter herein: „Sie dürften kurz und kräftig ausfallen. Die Hauptgefahren sind Starkregen und kleinerer Hagel, insbesondere in Osttirol und Oberkärnten“, so Koblinger. Grundsätzlich seien diese aber in ganz Kärnten möglich, wenngleich die Beckenlagen diesmal begünstigt zu sein scheinen.

Hitze geht in Verlängerung

Die neue Woche beginnt dann wieder stabiler. Am Montag bilden sich zwar noch einige Quellwolken, die Gewittergefahr ist aber nach heutigem Stand gering. Die Höchstwerte bewegen sich in Kärnten und Osttirol zwischen 25 und 30 Grad. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch für Dienstag, hier könnte es dann auch wieder bis zu 33 Grad geben.

Am Mittwoch geht es zu großen Teilen sonnig weiter, am Nachmittag steigt allerdings die Gewittergefahr leicht. Föhniger Süd- bis Südwestwind sorgt erneut für Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke. Am Donnerstag und am Freitag dürften die 33 Grad zumindest noch in Unterkärnten erreicht werden. In ganz Kärnten und Osttirol bleibt es aber bis zum Wochenende hochsommerlich. Ab Samstag könnte eine Kaltfront gedämpfte Temperaturen und unbeständiges Wetter bringen: „Das ist aus derzeitiger Sicht aber noch unsicher“, versichert Meteorologe Sebastian Koblinger.