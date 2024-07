Keine Ruhe hatten mehrere Besucher des Zeltfestes der Freiwilligen Feuerwehr Damtschach in der Gemeinde Wernberg: In der Nacht auf Sonntag wurden sie gegen 0.30 Uhr von einem stark alkoholisierten 45-jährigen Mann aus Wernberg belästigt. Nachdem der Mann von den einschreitenden Beamten über die Anzeigeerstattung in Kenntnis gesetzt wurde, musste er von den Beamten weggewiesen werden, da er sich weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen.

Betrunkener abgeführt

Während der Wegweisung verhielt sich der Wernberger aggressiv, weshalb er aufgefordert wurde, sein aggressives Verhalten einzustellen - ansonsten drohe ihm eine Anzeige und in weiterer Folge die Festnahme. Unbeeindruckt der Abmahnungen setzte er sein aggressives Verhalten fort, ballte mehrmals seine Fäuste und schrie die Beamten nicht nur einmal lautstark an.

Aufgrund des Verhaltens wurde der 45-Jährige vorläufig festgenommen und mittels Arrestanten-Wagen ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Der Wernberger wurde angezeigt.